Após migrar para novo Mercado, Eletropaulo prepara oferta de ações

Depois de migrar para o Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas de governança corporativa da B3, a Eletropaulo já trabalha em uma oferta subsequente (follow on), programada para ocorrer no início do ano que vem. A companhia do setor elétrico começa a pedir aos bancos de investimento o envio de propostas para a contratação do sindicato que estruturará a emissão. A operação pode ser a porta de saída de AES e BNDESPar, acionistas que até a migração para o Novo Mercado controlavam a companhia, com 50,51% e 22,5% das ações ON, respectivamente, e que passaram a deter 16,84% e 18,73%, nesta ordem. Procurada, a Eletropaulo informou que, “caso uma decisão seja tomada a esse respeito, informará ao mercado”.

X da questão

Antes de lançar o follow on, no entanto, a concessionária precisará encontrar uma solução para um importante passivo: uma dívida de R$ 2 bilhões com a Eletrobras. As empresas assinaram em outubro um memorando de entendimentos para um processo de mediação que viabilize um acordo e a Eletropaulo espera concluir a negociação ainda neste ano. A questão também está na Justiça e, caso as empresas não cheguem a um desfecho, o processo pode ir a julgamento até março de 2018, prevê a empresa. (Com Luciana Collet)

