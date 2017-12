Após mudanças no rotativo, BB oferece parcelamento no cartão

O Banco do Brasil vai oferecer a clientes a possibilidade de parcelar faturas atrasadas de cartão de crédito, o chamado crédito rotativo, a taxas de juros menores no início deste ano. A iniciativa mira dois milhões de clientes e ocorre após o presidente Michel Temer anunciar, no mês do passado, mudanças na modalidade mais cara do sistema financeiro brasileiro. Em novembro último, o BB já havia ativado uma central, pela qual foram abordados 4 milhões de usuários para realizar a troca do financiamento por opções com taxas mais “honestas”. Os bancos terão 90 dias para se adaptarem ao novo rotativo, cujos juros serão 50% menores e que começa a valer em abril próximo.

