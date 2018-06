Após pagar Abengoa, TPG nomeia conselheiro no Brasil

O fundo norte-americano TPG (Texas Pacific Group), que acabou de pagar pelos ativos operacionais de transmissão de energia da espanhola Abengoa no Brasil, já decidiu quem será o conselheiro residente no País da empresa proprietária das sociedades de propósito específico (SPEs), a Seville Transmission S/A. O escolhido é João Nogueira Batista, que também integra os colegiados da Light, Odebrecht Engenharia e Construção, Ocyan (ex-Odebrecht Óleo e Gás) e da seguradora Swiss Re Corporate Solutions Brasil, da qual foi presidente por três anos. Outros três conselheiros da TPG virão de fora do País. Os ativos adquiridos pela TPG, no processo de recuperação judicial da Abengoa, geram receita anual de R$ 580 milhões. A TPG possui vários investimentos no Brasil, incluindo Azul, Rumo e Digital House.

