Após quitar dívida com Bradesco, RJ vai pagar demais bancos

O Estado do Rio de Janeiro deve acertar nesta quarta-feira o pagamento de cerca de R$ 300 milhões do valor total que deve aos bancos, por conta de repasses atrasados de operações de crédito consignado tomadas por seus servidores. O governo já tinha quitado suas dívidas com o Bradesco, que estendeu o contrato com o Estado até 2017. Agora, chegou a acordo com essas instituições, mas ainda restarão cerca de R$ 100 milhões a serem quitados, referentes aos atrasos ocorridos entre os meses de março e abril. Esses valores devem ser pagos até novembro.

