Após reestruturar rede em Portugal, BB espera aumento de 10% no resultado

Apesar das manifestações contra o fechamento de agências, a reestruturação da rede do Banco do Brasil em Portugal vai render à instituição um aumento de 10% em seu resultado financeiro naquele país. Somente em despesas fixas com o braço de varejo, que ficará restrito ao segmento private, serão economizados R$ 6 milhões por ano. Do lado das receitas, o banco estima expansão de 10% em ganhos com consultoria e comércio exterior em meio ao maior foco no segmento corporate. Por conta disso, o BB decidiu manter sua agência-sede de Lisboa, que também é responsável pelo back office de toda a operação do banco na Europa.

