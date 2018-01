Após se unir à Bradesco, Swiss Re começa a incomodar no seguro garantia

A Swiss Re Corporate Solutions passou a incomodar os players que atuam no Brasil com seguro garantia, que garante contratos e ainda ações na justiça, após selar uma joint venture com a Bradesco Seguros no segmento de grandes riscos. De janeiro a novembro, os prêmios de garantia emitidos pela companhia quase que dobraram, com expansão de 93% ante um ano, para mais de R$ 180 milhões.

Acrobático

O desempenho serviu de trampolim para a Swiss Re saltar da posição das dez maiores para o grupo das quatro mais relevantes neste segmento, ao lado da mineira Pottencial, a JMalucelli e Pan Seguros (antiga carteira do BTG Pactual).

