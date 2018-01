Após venda da RB Capital, Finvest busca corretora online

Coluna do Broadcast

A Finvest, do ex-sócio da Rio Bravo Luis Cláudio Garcia de Souza, está em busca de uma corretora online. Dentre os alvos, estão a Guide, do Banco Indusval, a Rico e a Easynvest. A Finvest já tem, inclusive, um acordo de confidencialidade firmado com uma das pretendentes.

Temor

A investida acontece depois da venda da participação da Finvest na RB Capital para a japonesa Órix Brasil. A opção pelo desinvestimento estaria relacionada, sobretudo, à crise do setor imobiliário, no qual a RB tem grande parte de seus negócios.