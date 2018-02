Aquisições de empresas de software por private equity dobram em 9 anos

As aquisições de empresas de software feitas por fundos de private equity no mundo dobraram nos últimos nove anos, apontou estudo da consultoria The Boston Consulting Group feito em parceria com a HHL Leipzig Graduate School of Management. O número anual de aquisições de empresas desse segmento subiu de 228 em 2007 para 481 em 2016.

Alto retorno

Entre os atributos das companhias de software está o forte crescimento das receitas que superam o de outros setores. Além disso, os produtos de softwares têm alta escala e baixo custo de implantação e atualização.

Contramão

O Brasil, no entanto, não acompanhou o movimento ascendente global de negócios, em razão da ainda pouca experiência dos players nesse mercado e da crise econômica. Isso fica claro nos números bastante tímidos. Em 2008 foram fechados quatro operações de aquisição de empresas de software, enquanto de 2009 a 2016, oscilaram entre dois e um.

