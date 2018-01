A área de fundos da gestora RBR, focada no mercado imobiliário, encerrou o ano com R$ 150 milhões sob gestão, ante os R$ 20 milhões registrados no início do ano. O impulso veio do fundo de investimento imobiliário RBR Alpha Fundo de Fundos, negociado na Bolsa e lançado em setembro, que captou R$ 81 milhões. A RBR Asset foi fundada em 2015 e tem hoje R$ 900 milhões sob gestão.

