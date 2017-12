Arena de games do Rock in Rio movimenta mais dados que toda edição de 2015

A Oi contabilizou um tráfego de dados de 5,5 terabytes, o equivalente a 6 milhões de fotos, durante os sete dias da Game Experience do Rock In Rio. Essa ala contou com duas arenas repletas de jogos de videogame, exibições de partidas em telões e feira temática. Só a arena Game Experience superou em 50% o total de dados gerado em toda a rede do Rock in Rio na edição de 2015. Mesmo pressionada pelo processo de recuperação judicial, a Oi montou a infraestrutura dessa ala e registrou 418 mil conexões de visitantes com celulares em sua rede wi-fi durante o evento. (Circe Bonatelli)

