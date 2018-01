Arno Meyer assumirá vice-presidência de finanças da Caixa

Coluna do Broadcast

A Caixa Econômica Federal também terá mudanças em seu alto escalão. As alterações, inclusive, já teriam sido acertadas com o governo, com exceção da vice-presidência de gestão de ativos de terceiros.

Os nomes já foram enviados ao Palácio e estariam passando por um processo de verificação de rotina na Casa Civil. Para a vice-presidência de finanças, o escolhido é Arno Meyer, hoje diretor de gestão corporativa da Fazenda do Governo de São Paulo. Ele já foi diretor da Nossa Caixa.