Assaí terá maior telhado solar urbano do Brasil

Com vendas crescendo acima da média do varejo e um plano agressivo de expansão, a rede de “atacarejo” Assaí vai ser o endereço do maior projeto solar numa região urbana no Brasil. Na cobertura da nova loja de Goiânia da rede, do Grupo Pão de Açúcar (GPA), foram instaladas mais de 2,8 mil placas, capazes de gerar 1,5 mil Megawatt/hora (mwh) num ano. O maior projeto urbano até então, o do aquário AquaRio, produz 921 mwh anuais. Alugado ao Assaí pela empresa de energia do controlador francês Casino, o sistema deve reduzir a conta de energia do varejista em cerca de R$ 2,6 milhões ao longo de 25 anos.

