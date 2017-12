Assaí vê potencial para abrir 100 lojas em cinco anos

O Assaí, bandeira de ‘atacarejo’ do Grupo Pão de Açúcar (GPA), calcula ter um potencial para abrir até 100 novas lojas nos próximos cinco anos. A percepção é de que ainda há muito espaço para crescer, mesmo depois de a rede ter chegado em 2017 ao maior número de inaugurações de sua história: um total que pode atingir 24, incluindo 16 lojas que eram hipermercados e passam a ser ‘atacarejos’. Ocupar novos espaços é parte da disputa no setor. O Assaí hoje está presente em apenas 16 Estados brasileiros, enquanto o líder Atacadão, do grupo Carrefour, tem presença em todos os 26 Estados e no Distrito Federal.(Dayanne Sousa)

