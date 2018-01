Assessor na compra de Vigor e Eldorado, BTG Pactual lidera mercado de fusões

Assessor financeiro de três das cinco maiores operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no terceiro trimestre deste ano na América Latina, entre elas a que envolveu Vigor e Grupo Lala, bem como Eldorado e Paper Excellence, o BTG Pactual lidera esse mercado, no acumulado do ano até setembro, na região. A consultoria Dealogic, que compila os dados, aponta que o banco computou volume de US$ 17 bilhões em 23 transações assessoradas nos países latino-americanos nesse período. Sua participação de mercado alcançou 21%.

