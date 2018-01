Asset recém criada do Credit Suisse já pensa em expansão no exterior

Um ano após seu lançamento, a gestora formada por ex-executivos da Tesouraria do Itaú BBA em parceria com o Credit Suisse Hedging Griffo já planeja expansão para o exterior. A ideia é que Felipe Freitas, responsável pela estratégia internacional da asset, esteja alojado em Nova York no início do ano que vem para ajudar a acomodar as alocações de seu principal produto, o fundo multimercado Gauss.

Multiplicação

O fundo está hoje com R$ 2,2 bilhões captados. Fabio Okumura, responsável pela asset, vê potencial de o montante chegar aos R$ 10 bilhões, o que não significa que o Gauss não possa ser fechado antes para captação.

