Associação de bancos de fomento reelege diretoria

O presidente da agência de fomento Desenvolve SP e ex-executivo do Banco Central, Milton Luiz de Melo Santos, foi reeleito nesta sexta-feira, 26, presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), entidade que reúne 30 instituições financeiras vinculadas ao fomento e ao desenvolvimento, entre as quais BNDES, Banco do Brasil e Caixa. A vice-presidência da entidade continuará sendo ocupada pelo presidente do BDMG, Marco Aurélio Crocco.

Planos

Para a gestão 2017/2019, Milton Santos pretende intensificar as negociações com BNDES, Banco Central, instituições federais, governos estaduais e Congresso Nacional para aprovar propostas que consolidem uma rede de instituições subnacionais de fomento capitalizadas para ampliar ações de desenvolvimento. Em um primeiro movimento neste sentido, hoje foi assinado um acordo de cooperação entre a ABDE e BNDES para desenvolver estudos para viabilizar Parcerias Público Privadas (PPP). O acordo foi assinado, pelo lado do BNDES, pelo diretor de operações indiretas do banco, Ricardo Ramos, que com a demissão de Maria Silvia Bastos Marques assumiu interinamente a presidência da instituição.

Fomento

A ABDE reúne as instituições financeiras de desenvolvimento em atividade no País – bancos públicos federais, bancos de desenvolvimento controlados por unidades da Federação, bancos cooperativos, bancos públicos comerciais estaduais com carteira de desenvolvimento e agências de fomento -, além da Finep e do Sebrae. (Luciana Collet)

Siga a @colunadobroad no Twitter