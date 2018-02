O primeiro censo do mercado de fintechs no Brasil já está no forno. A Associação Brasileira das Fintechs (ABFintechs) e a PWC Brasil estão realizando uma pesquisa para traçar o perfil, local de concentração, assim como o foco de atuação das novatas no mercado financeiro, por exemplo. A radiografia das empresas e empreendedores deve ser divulgada até maio.

