Ativos, do BB, dobra volume de compras de carteiras em meio à crise

Com o impacto da crise na inadimplência, a Ativos, braço de recuperação de crédito vencido e inadimplente do Banco Brasil, dobrou a compra de carteiras de outros bancos no mercado. Foram quase R$ 4 bilhões somente no primeiro semestre, contra cerca de R$ 2 bilhões em todo o ano de 2016. Dentro do volume total, estão operações do Bradesco e do Santander. Já as carteiras transferidas pelo próprio BB diminuíram. O banco tem elevado os créditos com garantias, operações que o BB não repassa para a Ativos.

