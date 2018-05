O crescimento da preocupação com a aposentadoria entre os brasileiros tem agregado ativos às empresas de previdência privada. A BrasilPrev, entre as maiores do segmento, viu, por exemplo, seus ativos subirem 18% em doze meses até março, alcançando R$ 242,7 bilhões. No ano passado, o aumento foi de 33% em relação a 2016, para R$ 199,147 bilhões.