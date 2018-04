Aumenta apetite por investimentos entre empresários do mercado imobiliário

A disposição de agentes do setor imobiliário para investir no Brasil vem crescendo, segundo pesquisa do Global Real Estate Institute (GRI), que entrevistou 120 empresários, investidores e executivos do País. O levantamento mostrou que, em julho, 60,7% afirmaram que estão ampliando os aportes em novos negócios. Há um ano, era de 46,6%. As principais oportunidades estão nos setores de empreendimentos residenciais, loteamentos e escritórios, na visão dos entrevistados. (Circe Bonatelli)

