Aumento da produtividade pode gerar economia de R$ 12 bi na indústria

Coluna do Broadcast

Uma das principais queixas ao Brasil, o aumento de produtividade na indústria, poderia gerar uma economia de R$ 12 bilhões ao ano em eventual processo de retomada do País, que vive uma nova crise política, cujos reflexos tendem a respingar no campo econômico. A projeção é da consultoria Ami Brasil, especializada na organização do trabalho das indústrias.

Retorno

Investir na questão da organização do trabalho, segundo a consultoria, traz retorno muito mais rápido, em cerca de seis meses, do que o que pode ser alcançado com a modernização tecnológica da indústria, que levaria de dois a três anos para se tornar realidade.

