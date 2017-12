Austral Re foca em internacionalização e mira Nicarágua e Honduras

A resseguradora Austral Re, da Vinci Partners, quer aumentar sua participação no mercado internacional e aguarda aval regulatório para ingressar na Nicarágua e Honduras. Hoje, a resseguradora já tem presença em dez países da América Latina. Com impulso ainda de programas globais de seguro, a Austral Re espera que a operação internacional represente metade de sua carteira em cinco anos.

Vai crescer

A operação internacional deve somar 15% do faturamento bruto da resseguradora em 2017, totalizando R$ 65 milhões. Ano passado, o volume vindo do exterior foi de 9% e somou R$ 41,6 milhões. Os segmentos de riscos patrimoniais, agrícolas e garantias puxaram o crescimento no exterior.

Siga a @colunadobroad no Twitter