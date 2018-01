Áutria está atenta à liberação de jogos no Brasil

A exploração de jogos, como cassinos e bingos, ainda não é permitida no Brasil, mas empresários da Áustria estão de olho. O interesse ficou óbvio no lançamento da Frente Parlamentar pela Aprovação do Marco Regulatório do Jogo no Brasil, na Câmara dos Deputados. O cônsul geral da Áustria, Klaus Hofstadler, responsável pela área comercial da embaixada e que defende os interesses da Novamatic, fabricante de máquinas da Áustria, acompanhou tudo muito de perto, registrando os discursos. A Novamatic já está instalada em São Paulo e é, inclusive, uma das companhias interessadas na Lotex, empresa da Caixa responsável pelas loterias eletrônicas, a “raspadinha”, e que está à venda.

