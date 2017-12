Avaliação do IRB ficará entre R$ 8,5 bi e R$ 10,5 bi em IPO

Foto: Fernanda Guimarães/Estadão Conteúdo

Os acionistas do IRB Brasil Re decidiram levar adiante, ainda neste mês, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do ressegurador. O valor da empresa foi acertado no intervalo entre R$ 8,5 bilhões e R$ 10,5 bilhões. Durante as conversas iniciais com o mercado, a avaliação da empresa estava no intervalo de R$ 9 bilhões a R$ 10 bilhões. No entanto, os investidores pressionaram para que ao menos o piso da faixa de preço fosse ao redor dos R$ 8 bilhões. No final, os acionistas do IRB Brasil deixaram o valor mínimo no meio do caminho. Entre as formalidades para seguir com a abertura de capital do ressegurador na B3 ainda nesta janela está a atualização do prospecto preliminar, o que precisa ser feito até amanhã. Procurado, o IRB não comentou.

