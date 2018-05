Azimut Brasil Wealth inaugura escritório no Rio na próxima semana

A Azimut Brasil Wealth Management abre as portas no Rio de Janeiro, com inauguração oficial do novo escritório em evento no Copacabana Palace na próxima segunda-feira. A operação tem como parceiro a gestora de patrimônio Guidance. A inserção no mercado carioca, que tem quase 16% da massa de wealth e private bank do Brasil, faz parte do plano de expansão da gestora no País. Atualmente, a Azimut Brasil Wealth Management tem cerca de R$ 5 bilhões sob gestão.

