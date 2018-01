B3 fará novas mudanças em quadro na próxima semana

Uma nova movimentação no quadro de executivos deverá ocorrer na B3 no início desta semana, na esteira da busca por sinergias após a fusão entre BM&FBovespa e Cetip. A operação se materializou no fim de março deste ano, após a aprovação dos órgãos reguladores. Entres os nomes que devem sair da empresa, além dos já públicos, estão Fábio Dutra, que era diretor comercial e de desenvolvimento de mercado da BM&FBovespa, e Ricardo Magalhães, ex-gerente de produtos da Cetip. As mudanças visam a prover maior foco nas diretorias e superintendência da Bolsa. Os ganhos com a fusão já começaram a ser capturados pela companhia e a previsão é de obter sinergias de R$ 100 milhões a partir do terceiro ano da fusão. Procurada, a B3 não comentou.

Siga a @colunadobroad no Twitter