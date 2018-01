B3 perde concorrência para Serasa para registro imobiliário da Caixa

Coluna do Broadcast

A B3, empresa fruto da união entre BM&FBovespa e Cetip, perdeu uma importante concorrência para a Serasa Experian: a do registro de imóveis oferecidos em garantia na Caixa Econômica Federal, conforme a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 4088, que entrou em vigor neste ano. Esse era um foco de atenção da Cetip, que buscava crescimento em sua unidade de financiamento e há tempos aguardava a resolução, que obriga os bancos a registrarem as garantias nos contratos desses financiamentos. Ganhar essa concorrência tem muito peso: a Caixa responde por 70% desse mercado. Recentemente, o diretor executivo responsável pela unidade de financiamento da B3, Roberto Dagnoni, e que encabeçava esse projeto, deixou a companhia. Procurada, a B3 não respondeu.

Siga a @colunadobroad no Twitter