B3 segue integração e fecha filial que pertencia à BM&FBovespa

Apertando os passos para a integração após a fusão com a Cetip, a B3 fechou, nesta semana, as portas de uma filial que pertencia à BM&FBovespa, no bairro do Itaim, em São Paulo. Foi mantida, por outro lado, a ex-sede da Cetip, localizada na Avenida Faria Lima, que além de ser escritório para o Conselho, concentrará reuniões com clientes, comitês e para relação com investidores. A ex-unidade da Cetip, em Alphaville, também foi mantida. A sede da B3 segue no Centro. A empresa estima que toda a integração leve mais de um ano.

