O grupo B4A (Beauty for All) acaba de fechar a aquisição da Glambox, clube de assinaturas de produtos femininos, e o Men’s Market, e-commerce de produtos de beleza masculinos, ambos com atuação na América Latina. O valor da transação foi de R$ 20 milhões, pelo critério enterprise value (valor total da empresa). Com o negócio, o grupo prevê um faturamento anual de mais de R$ 30 milhões.

Siga a @colunadobroad no Twitter