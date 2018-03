O banco ABC captou US$ 175 milhões junto ao membro do Grupo Banco Mundial, IFC, para apoiar projetos de energia renovável e que mitiguem os efeitos das mudanças climáticas. O financiamento inclui um empréstimo de quatro anos, de US$ 50 milhões, com recursos da IFC, e um sindicalizado de dois anos, de US$ 125 milhões, formado por ABN, HSBC, National Bank of Abu Dhabi, Santander e Standard Chartered.

