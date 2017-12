Banco chinês CDB quer plano reformulado para negociar com Oi

Coluna do Broadcast

O China Development Bank (CDB), um dos bancos credores da Oi, quer que a tele avance no plano de reestruturação para negociar apoio e participação no aumento de capital. O banco chinês, que recentemente entrou em uma briga jurídica com a Oi, acredita que para participar de aporte é preciso que o plano esteja aprovado.

Mais uma semana. A Oi adiou em uma semana a viagem que faria nos próximos dias para conversar com o banco chinês. Na comitiva, além da diretoria da Oi, estará Nelson Queiroz Tanure, filho do acionista da Oi.

Ronda. Representantes do CDB estiveram no Brasil na semana passada para reuniões com Moelis e G-5, que representam bondholders, além de Anatel e bancos, para entender a mecânica da assembleia de credores. A Anatel confirmou a visita, enquanto Oi, Moelis e G5 não comentaram.

