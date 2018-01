O Banco Confidence vai oferecer, a partir do segundo semestre, linhas de crédito para exportação e importação para empresas, ampliando os serviços relacionados a câmbio, carro chefe do grupo. As linhas vão ser canalizadas para companhias com faturamento de até R$ 500 milhões ao ano. Como funding, vai utilizar parte dos R$ 60 milhões de patrimônio. O Confidence é controlado pelo grupo de origem britânica Travelex.

