Banco do Brasil adere aos meios de pagamentos vestíveis

Os meios de pagamentos vestíveis (wearable) começam a ganhar mais espaço no Brasil. Depois de Bradesco e Visa lançarem um piloto para a Olimpíada, é a vez do Banco do Brasil, que disponibiliza, a partir de hoje (01), uma pulseira que funcionará como um cartão para compras tanto na função débito como crédito. O pagamento é feito por aproximação. A expectativa da instituição é liberar 4,5 mil unidades da pulseira em junho e 10 mil até agosto. A Brasil Pré-Pagos também já aderiu à tecnologia vestível. Ambos têm parceria com a bandeira de cartões Visa.

