Banco do Brasil cogita emissão externa de US$ 700 mi em bônus

O Banco do Brasil está monitorando o mercado de dívida externo para uma emissão de bônus no valor de US$ 700 milhões. A colocação, entretanto, depende essencialmente de preço. Por isso, a ideia é observar o ritmo das operações de outros emissores brasileiros após o Labor Day, no dia 4 de setembro, feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. O BB não acessa o mercado externo desde 2014. Em recente conversa com a imprensa, o banco sinalizou que poderia ir a mercado se o contrato de proteção contra eventual calote do Brasil (CDS) cair para 185 pontos-base. Na sexta-feira, 25, o CDS brasileiro estava em 195 pontos-base, já considerado um nível expressivamente baixo dado o cenário interno. Outros bancos farão o mesmo exercício, acompanhando as próximas janelas para captar no exterior. A Caixa Econômica Federal é um deles e monitora com atenção o mercado para acessar novamente os investidores internacionais. Procurados, BB e Caixa não comentaram.

