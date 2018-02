Banco do Brasil coloca wi-fi em agências para impulsionar acessos móveis

O Banco do Brasil está disponibilizando wi-fi em sua rede física para intensificar o canal de dispositivos móveis. Até agora, 850 agências já dispõem da rede e o serviço deverá ser expandido para mil unidades até setembro. Viabilizar o acesso dos clientes aos canais digitais tem dado resultado. O Bradesco apostou em custear o pacote de dados dos correntistas enquanto usam o aplicativo do banco e viu o acesso disparar. No BB, 70% das operações são feitas on-line, sendo 48% pelo aplicativo e 22% via internet banking.

Siga a @colunadobroad no Twitter