Banco do Brasil deixa escapar crédito de mega projeto imobiliário

O Banco do Brasil (BB) perdeu o contrato de financiamento de um megaprojeto imobiliário em Guarulhos (SP). O empreendimento Cidade Maia, da incorporadora Eztec, tem cerca de 2 mil apartamentos, com valor geral de vendas de R$ 1 bilhão e cerca de 75% já vendido. Com muitas unidades em fase final de obra, a Eztec pediu em dezembro ao BB a portabilidade do empréstimo concedido à construção. O contrato foi disputado por Bradesco e Caixa Econômica Federal, que levou a melhor.

Xô, distrato. O pedido de portabilidade é incomum entre incorporadoras. Com a mudança, a Eztec quer garantir o acesso dos clientes a um financiamento mais barato, diminuindo o risco de rescisões nas vendas dos imóveis negociados na planta. Ao assumir o financiamento da obra, a Caixa terá preferência na captação dos clientes. No BB, a taxa para compra de imóveis está em 11,5% ao ano. Já na Caixa o juro é inferior a 10%. Cada ponto porcentual a menos gera uma queda de cerca de 7% no valor da parcela. Procurados, Eztec, BB e Caixa não comentaram o assunto por sigilo contratual.

