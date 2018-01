As mudanças nas vice-presidências do Banco do Brasil devem sair ainda neste ano. No domingo, a instituição divulgou a primeira grande alteração da gestão de Paulo Caffarelli.

Mérito. Tanto a reestruturação das agências quanto o programa de incentivo à aposentadoria são créditos do seu mandato. A gestão anterior já havia contratado a consultoria Falconi para enxugar custos. Ajudou, porém, apenas em parte das reduções.