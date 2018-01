Banco do Brasil e espanhola Mapfre rediscutem acordo bilionário em seguros

O Banco do Brasil e a espanhola Mapfre começaram a rediscutir o acordo bilionário que possuem na área de seguros. As atividades que resultam do casamento – que tem mais de cinco anos e é previsto para durar 20 – são parte da BB Seguridade, holding que concentra os negócios de seguros do banco e tem ações listadas em bolsa. A reavaliação deve mudar o modelo da parceria e a iniciativa de revisão partiu do próprio BB.

Como é

Atualmente, BB e Mapfre têm duas sociedades: uma focada no seguro de pessoas, imobiliário e agrícola e outra voltada para automóvel e ramos elementares, que inclui o segmento patrimonial. Juntas, emitiram R$ 15,8 bilhões em prêmios no ano passado, mais do que o dobro dos R$ 7,6 bilhões calculados no início da aliança estratégica. BB não comentou. A Mapfre garantiu que “não há rediscussão ou negociação em curso sobre o referido acordo”.

