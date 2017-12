Banco do Brasil indica funcionário de carreira para presidir BB Mapfre

O Banco do Brasil indicou o economista mineiro Fernando Barbosa de Oliveira para comandar a seguradora BB Mapfre, nas áreas de vida, rural e habitacional. Ele substituirá Roberto Barroso, que deixa a companhia após mais de oito anos no cargo. Funcionário de carreira do BB, Oliveira foi diretor do banco e também presidiu a seguradora Brasilveículos, incorporada na parceria com a espanhola Mapfre. Seu nome ainda depende de aprovação da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Em paralelo, avançam as conversas entre BB e Mapfre para rever a distribuição de receitas no âmbito do acordo bilionário que possuem em seguros. O objetivo é chegarem em um consenso até dezembro para que iniciem o próximo ano com os ajustes feitos.

O contrato de BB Mapfre é de, no mínimo, 20 anos. O debate para mudar a distribuição das receitas entre ambos ocorre em meio à corrida do banco público para melhorar a sua rentabilidade, reaproximando-se dos pares privados.

