Banco do Brasil pode ter nova vice-presidência

O Banco do Brasil pode passar a ter mais uma vice-presidência. Hoje, são nove. A nova cadeira terá como foco seguros, previdência e capitalização e deve ser ocupada pelo próprio presidente da holding de seguros do banco, a BB Seguridade, José Maurício Coelho.

Ajuste fiscal

Ele acumulará os dois cargos, mas não ganhará mais para isso. A única coisa que deve aumentar é a sinergia entre as empresas, dando mais foco ao negócio de seguridade. Para que saia do papel, porém, falta o aval do governo e do próprio Conselho do BB, que se reúne no dia 27 de abril.

Siga a @colunadobroad no Twitter