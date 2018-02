Banco do Brasil supera expectativa de consórcio no canal mobile

O Banco do Brasil conseguiu emplacar o canal mobile, que inclui celulares e tablets, como uma ponte de negócios para consórcios. Em menos de um mês do início da operação, vendeu R$ 16,4 milhões. O montante superou não só a expectativa do próprio banco como também a operação do internet banking que em um mês totalizou R$ 10 milhões.

A maior procura é por consórcio de automóveis, seguido de imóveis. De janeiro a maio, o segmento de consórcio no BB teve salto de 80% ante um ano, para R$ 3,4 bilhões.

