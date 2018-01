O Banco do Brasil desembarcou no Vale do Silício, na Califórnia. O foco é garimpar fintechs e soluções inovadoras e digitais, trazendo para dentro de casa o que poderia ser uma ameaça tecnológica. O Laboratório Avançado Banco do Brasil (LABB) começou a funcionar em junho e a segunda turma está por lá, com dois projetos em andamento. Para 2017, a expectativa é incubar 12 ideias, algumas no próprio Vale do Silício. Mas uma parte delas será no Brasil.

