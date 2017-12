Banco Intermedium negocia balcão de seguros

Coluna do Broadcast

O Banco Intermedium, comandado pela família Menin, também controladora da MRV Engenharia, negocia o seu balcão de seguros. Já recebeu propostas não-vinculantes, mas ainda não chegou em um consenso sobre uma eventual parceria que pode ser uma exclusividade com uma determinada seguradora. A joint-venture entre o Banrisul e a Icatu é um bom exemplo a ser seguido. Atualmente, o Intermedium trabalha com dez seguradoras, sendo a mais presente a francesa Axa que segue de olho em ativos para crescer no Brasil.

Em troca, o banco mineiro, que tem apostado no varejo bancário digital, possui uma carteira de 140 mil clientes pessoas físicas que deverão aumentar para 350 mil ao final deste ano e 1 milhão ao término de 2018. Mira ainda a pessoa jurídica, para a qual lançará uma conta digital e uma oferta segmentada de produtos no mês que vem.

Se der certo em seguros, o Intermedium também pode leiloar a sua área de cartões. Por ora, emite plásticos apenas com a bandeira MasterCard. Boa notícia para Visa, que tem perdido fatia para a concorrência, e Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, em busca de mais parceiros para crescer no País.

