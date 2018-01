Banco Modal aposta em plataforma aberta de fundos

O Modalmais, home broker do Banco Modal, acaba de lançar uma plataforma aberta de fundos. No início, o principal parceiro será a própria gestora do banco, mas a instituição trabalha para aumentar seu portfólio com fundos de terceiros nos próximos meses, pegando carona no espaço que será deixado pelo Citi ao vender sua operação de varejo para o Itaú Unibanco. Terá a concorrência de XP Investimentos e BTG Pactual.

Aval. Por falar em Citi, o Itaú já entrou com pedido no Banco Central e no Cade para aprovação do negócio. A expectativa é de que o aval saia ainda na gestão de Roberto Setubal, que fica na presidência até abril de 2017, quando passa o bastão para Cândido Bracher, que hoje comanda a área de atacado do banco.