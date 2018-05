Banco Pan faz ofensiva para reforçar imagem junto a correspondentes

O Banco Pan (ex-Panamericano) está trabalhando para reforçar sua imagem junto aos correspondentes bancários e alcançar um número maior de aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios em outras instituições financeiras. Para isso, vai apostar no digital. O banco deve lançar, até o final deste mês, a opção de contratação de crédito consignado (com desconto em folha de pagamento) digital, inclusive por meio de aplicativos de celulares, junto aos correspondentes bancários. Com a facilidade, o Pan quer melhorar a experiência dos correspondentes, que normalmente vendem produtos de outras instituições financeiras, e aumentar a visibilidade do banco.

Não para aí. Hoje, 10% dos funcionários do Pan estão focados na plataforma digital, apostando na otimização de seus serviços. A investida tem dado resultados. Atualmente, 39% do crédito recuperado pelo banco já vêm da plataforma digital. No segundo semestre, o Pan deve fazer uma nova ofensiva, possibilitando que o próprio tomador contrate seu crédito consignado.