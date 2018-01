Coluna do Broadcast

Acompanhando o crescimento dos canais digitais entre as instituições financeiras, o Banco Pan vai lançar, no primeiro trimestre de 2017, uma plataforma virtual para vender Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), letras financeiras e títulos hipotecários. O banco trabalha no projeto há vários meses e busca diversificar o acesso ao funding.