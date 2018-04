Coluna do Broadcast

O Banco Pan (ex-Panamericano) trouxe André Calabró, ex-Recovery, para reforçar a sua equipe de crédito e cobrança. Depois de se reestruturar, a instituição está investindo no meio digital, que tem sido amplamente atacado pelas fintechs, startups do setor financeiro, no Brasil. Calabró, que deixou este ano a empresa de recuperação de créditos Recovery, passou ainda por Santander, Aymoré Financiamentos e Banco Fiat.

