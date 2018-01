Banco Pine também considera fechar capital na bolsa

O Banco Pine pode integrar a lista dos bancos de médio porte que deixam de ter suas ações negociadas na bolsa. A instituição vem estudando o assunto. O Pine, focado no crédito para pessoas jurídicas, tem tido seu resultado afetado desde o ano passado pela exposição a algumas empresas do agronegócio, como do setor sucroalcooleiro, e a fornecedores das companhias investigadas na Operação Lava Jato.

Debandada

Se confirmada a saída do Pine, continuam listados na bolsa, nesse segmento, os bancos ABC Brasil e o Pan. Os dois já afirmaram que devem seguir com suas ações na Bovespa. Do ano passado para cá, já são cinco as instituições de médio porte que se despedem do mercado: Indusval, Daycoval, Sofisa, Paraná Banco e o BicBanco, após ser adquirido pelo chinês CBB.