O banco Votorantim eliminou a gravata do seu código de vestimenta, o chamado dress code. Os funcionários poderão, agora, adotar o visual casual todos os dias e não mais apenas às sextas-feiras. A mudança ocorre na gestão de Elcio Jorge dos Santos, que assumiu o comando do banco em novembro último. Na mesma linha, o Santander Brasil também já retirou as gravatas do seu dress code, mas apenas para a rede de agências.

