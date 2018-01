Banco Votorantim ganha espaço em operações no mercado de capitais

O Banco Votorantim passou a estar mais presente em diversas operações do mercado de capitais, em especial, em ofertas de ações. A explicação é simples: a instituição é credora de muitas empresas e, na hora de estruturar as ofertas, ganha seu lugar ao sol na operação. É o caso de Sanepar e Tenda, que pretendem fazer uma oferta ainda neste ano.

Retorno do sócio

Reforçar sua presença no mercado de capitais é uma das estratégias que pode ajudar o Votorantim a melhorar seu retorno. O foco é galgar o atual patamar do seu controlador, Banco do Brasil, acima dos dois dígitos. Pesam, porém, um estoque de crédito tributário que equivale a quase 100% do seu patrimônio líquido e um custo de funding bem maior do que o dos grandes bancos. Um empurrãozinho do BB seria bem vindo. No momento, porém, a maior preocupação é que o Votorantim esteja, de fato, na lista de desinvestimentos da instituição oficial.